Депутат Кирьянов предложил автоматически блокировать подозрительные SIM-карты

МОСКВА, 21 июня, ФедералПресс. Заместитель председателя Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил ввести критерии подозрительности телефонного номера, чтобы блокировать звонки с них автоматически.
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