SP: в Европе выдвинули новые стандарты фигуры вместо «90-60-90»

Немецкие ученые из Университета Констанца провели исследование по восприятию женской фигуры и выяснили, что большинство людей не отдает предпочтение эталонным параметрам 90-60-90, сообщает Scientific Reports.
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