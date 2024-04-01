Правящая партия потерпела поражение на муниципальных выборах в Турции

Историческими уже называют в Турции завершившиеся муниципальные выборы. Впервые за 20 лет политики из оппозиционной народно-республиканской партии одержали победу в большинстве городов, в том числе в самых крупных: в Анкаре и Измире.
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