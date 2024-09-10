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Дроны по Подмосковью запускают... из Подмосковья: По территории России бьют не с Украины?

Дроны по Подмосковью запускают... из Подмосковья: По территории России бьют не с Украины?

Атака украинских дронов на Подмосковье в ночь на 10 сентября вновь поставила неудобные вопросы относительно нашей способности защититься от них.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;имеет заявленную дальность полёта 1000 км&quot; .......... это все относительно как и у всех воздушных судов с винтами и поршневыми движками. Уменьши вес груза и увеличь высоту полета где сопротивление воздуха меньше, и он и до 1500 км пролетит. Учился (не в России, здесь цены заоблачные) когда то на Сесне-172 и на 340 уже двухвинтовой.
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10 час.
НК
Наталья Котельникова
Интересно, а по тем местам где проживает огромное количество мигрантов, есть прилеты? По тем домам, как например, в Котельниках есть прилеты дронов? На НПЗ где работает огромное количество мигрантов? Есть прилеты или они избегают? Однозначно нужен СМЕРШ! Нужна смертная казнь, нужен расстрел на месте по законам военного времени. Сколько можно топтаться на одном месте? Господа правители?
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7 час.
Владимир Алтайцев
Число  налётов  с помощью дронов  ужасает.
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6 час.

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