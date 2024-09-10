Дроны по Подмосковью запускают... из Подмосковья: По территории России бьют не с Украины?

Дмитрий Гурин

"имеет заявленную дальность полёта 1000 км" .......... это все относительно как и у всех воздушных судов с винтами и поршневыми движками. Уменьши вес груза и увеличь высоту полета где сопротивление воздуха меньше, и он и до 1500 км пролетит. Учился (не в России, здесь цены заоблачные) когда то на Сесне-172 и на 340 уже двухвинтовой.