В Санкт-Петербурге выявили кишечную палочку в обедах на избирательных участках

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации 24 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) среди полицейских, сотрудников комиссии избирательных участков Санкт-Петербурга.
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