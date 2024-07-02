«Нам воздержаться и не умирать?»: мост в омском селе, где гроб с телом ветерана ВОВ переправляли через реку в лодке, обещают построить.
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«Нам воздержаться и не умирать?»: мост в омском селе, где гроб с телом ветерана ВОВ переправляли через реку в лодке, обещают построить.