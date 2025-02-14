Нежелательный в России Фонд Карнеги* опубликовал статью под названием «Не Китаем единым. Какое место может занять Центральная Азия на рынке критически важных минералов», в которой говорится о необходимости для стран Запада получить приоритетный доступ к критически важным минералам Центральной Азии.