Карты раздела Америки. Они же Россию делили? Теперь наша очередь!

Александр Рожков

Дык и я шучу, В каждой шутке есть ДОЛЯ шутки... И хватит жить в облаках. Надвигается большая беда. Ее надо было ожидать с самого начала 90 - х, а не пребывать в счастливом (дурацком) неведении... Так просто не обойдется... И надо готовить народ, а не зубы скалить и забавляться... Люди наши уже теперь гибнут и им то не до этих шуточек...