Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Карты раздела Америки. Они же Россию делили? Теперь наша очередь!

Карты раздела Америки. Они же Россию делили? Теперь наша очередь!

В свете последних событий А ведь ещё совсем недавно, буквально год назад, чуть ли не весь мир перерисовывал карту нашей страны.

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Комментарии
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Александр Рожков
Дык и я шучу, В каждой шутке есть ДОЛЯ шутки... И хватит жить в облаках. Надвигается большая беда. Ее надо было ожидать с самого начала 90 - х, а не пребывать в счастливом (дурацком) неведении... Так просто не обойдется... И надо готовить народ, а не зубы скалить и забавляться... Люди наши уже теперь гибнут и им то не до этих шуточек...
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3 час.
Александр Рожков
Я не люблю потасканных баб, а вы скучная, туповатая и просто никчемная и дура.
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3 час.
Александр Рожков
Вот и ишо адын дурачок, чок, чок, гы, гы.
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3 час.

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