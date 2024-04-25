Новый алгоритм расчета электропотребления в угольных шахтах позволит снизить себестоимость добычи

Основной энергетический ресурс при выемке угля — электрическая энергия. Объемы используемых энергоресурсов на единицу продукции велики, что в значительной степени влияет на себестоимость добытой продукции, снижая ее конкурентоспособность.
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