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Освобожденный боец ДНР: сотрудники СБУ сильнее всех издевались над пленными

Освобожденный боец ДНР: сотрудники СБУ сильнее всех издевались над пленными

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) отличались особой жестокостью в обращении с пленными. Спецслужбисты постоянно применяли физическое насилие и издевались над заключенными, сообщил освобожденный сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.

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