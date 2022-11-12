Освобожденный боец ДНР: сотрудники СБУ сильнее всех издевались над пленными

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) отличались особой жестокостью в обращении с пленными. Спецслужбисты постоянно применяли физическое насилие и издевались над заключенными, сообщил освобожденный сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.