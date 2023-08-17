В СПК ´Гигант´ прошел День животновода.

В конце минувшей недели в СПК ´Гигант´ прошел очередной День животновода, где подводились итоги работы животноводческих объектов за июль, внимание было уделено проблемным сторонам производства, выработаны меры по повышению производительности труда.
В конце минувшей недели в СПК ´Гигант´ прошел очередной День животновода, где подводились итоги работы животноводческих объектов за июль, внимание было уделено проблемным сторонам производства, выработаны меры по повышению производительности труда.
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