RB сделал болид-«хамелеон» для Гран При Майами

Digital Lighthouse / Red Bull Content PoolКроме Ferrari предстоящий Гран При Майами в особом оформлении болидов проведут и пилоты команды Visa Cash App RB, которые получили первый в истории коллектива болида с особым оформлением.
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