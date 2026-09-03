Во Владимире создали центр экспериментальной психологии в 1966 году

Лев Борисович Ительсон, создатель лаборатории экспериментальной психологии во ВГПИ, в 1965 году защитил докторскую диссертацию на тему «Математические методы в педагогике и педагогической психологии», став одним из первых исследователей применения математики и кибернетики в психологии.
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