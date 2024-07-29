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«Отважные» выбили ВСУ из большей части Весёлого и начинают штурмы Желанного, Ивановки и Сергеевки, наступая к Красноармейску (КАРТА)

«Отважные» выбили ВСУ из большей части Весёлого и начинают штурмы Желанного, Ивановки и Сергеевки, наступая к Красноармейску (КАРТА)

На авдеевско-красноармейском направлении после освобождения посёлков Прогресс и Волчье подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ днём ранее приступили к штурму Весёлого, а теперь, выбили украинские силы из большей части посёлка.

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