«Отважные» выбили ВСУ из большей части Весёлого и начинают штурмы Желанного, Ивановки и Сергеевки, наступая к Красноармейску (КАРТА)

На авдеевско-красноармейском направлении после освобождения посёлков Прогресс и Волчье подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ днём ранее приступили к штурму Весёлого, а теперь, выбили украинские силы из большей части посёлка.
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