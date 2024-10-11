Члены Бюро ВК НПКСК призвали укреплять уверенность в китайской культуре

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Члены Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ в четверг предложили улучшить систему предоставления социально-культурных услуг и продвигать создание системы коммуникаций, вовлекающей все медиа-формы для укрепления уверенности в китайской культуре.
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