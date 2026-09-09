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Крымская газета

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До конца года в крымских многоэтажках установят 43 лифта

До конца года в крымских многоэтажках установят 43 лифта

Работы выполняются в рамках региональной программы капитального ремонта, которая действует в республике с 2016 года и рассчитана до 2050-го.

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