Первые F-16 прилетели на Украину. Кремль «потирает руки»: «Искандеры» готовы разнести эти истребители в щепки

sales.maximum-chery.ru Автор: Вячеслав Филиппов Десять первых американских истребителей F-16 прибыли на Украину, но этого слишком мало, чтобы превзойти российские ВВС, сделали вывод журналисты британского издания The Economist.
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