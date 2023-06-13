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ТАСС: В Херсонской области от воды освободились более 1760 домов и 17 социально значимых объектов

ТАСС: В Херсонской области от воды освободились более 1760 домов и 17 социально значимых объектов

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС и сильного наводнения вода ушла из 1761 жилого дома и 17 социально значимых объектов.

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