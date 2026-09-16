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Крымская газета

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В Симферополе почтили память актёра Зиновия Гердта

В Симферополе почтили память актёра Зиновия Гердта

К 110-летию актёра Зиновия Гердта в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского прошёл вечер, посвященный этому «гению эпизода», под названием «С ним было пронзительно забавно».

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