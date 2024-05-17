Пермская ученая рассказала, как клещи охотятся на жертву

Затяжная и холодная весна 2024 года послужила причиной повышенной активности клещей. Во время облачности, прохлады и повышенной влажности паразиты торопятся как можно быстрее напитаться, отложить яйца и спрятаться до следующего подходящего момента.
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