В небе над Сочи в ночь на 4 января можно увидеть звездопад Метеорный поток Квадрантиды станет первым звездопад в 2025 году.
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В небе над Сочи в ночь на 4 января можно увидеть звездопад Метеорный поток Квадрантиды станет первым звездопад в 2025 году.