Lady like: как в 2024 году одеваться в стиле леди, который вновь стал популярным Алёна ЮрьеваС приходом весны многие из нас начинают обновлять свой гардероб, стремясь найти идеальные образы, которые подчеркнут нашу индивидуальность и внутреннюю красоту.