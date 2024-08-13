В орловских вузах организуют довоенную подготовку для студентов

В двух крупнейших вузах Орловской области будет проводиться довоенная подготовка студентов. Соответствующее соглашение заключено между облправительством, руководством ОГУ и Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ, а также Минобороны РФ.