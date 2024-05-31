Разговор вообще о раздувшейся донельзя армии «экспертов»

Есть такая поговорка - «каждый суслик – агроном». Он обязан высказаться, и тем громче – чем меньше понимает. 😀

Владимир

Так писание таких статей - это работа. За нее платят. За большое количество комментариев тоже. Поэтому, чем провокативнее статья - тем больше денег. На здоровье. Не надо быть экспертом, чтобы это понять.