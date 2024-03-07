7 марта фильм АТН "Работает ОМОН" расскажет о службе милицейского спецподразделения в Гродно

Они там, где сложно, опасно, но необходимо выполнить любую задачу: задержание вооруженных преступников, освобождение заложников, безопасность людей во время массовых мероприятий и охрана общественного порядка в самых неспокойных точках.
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