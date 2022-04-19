Книга Урантии. Документ 188 В склеп. Часть 4, глава 4

4. Значение смерти на кресте 188:4.1 (2016.6) Хотя Иисус умер на кресте не для того, чтобы искупить первородный грех смертного человека или указать на некий способ эффективного обращения к оскорбленному и неумолимому Богу, хотя Сын Человеческий не предлагал себя в качестве жертвы для того, чтобы усмирить Божий гнев и открыть путь для спасения греховного человека, хотя эти идеи искупления и умиротворения являются ошибочными, – несмотря на всё это, смерть Иисуса на кресте исполнена значения, которое не следует упускать из виду.