Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж автомобильных катализаторов в Краснодаре

В дежурную часть отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о краже обратился житель улицы Сормовской.

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