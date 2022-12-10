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Панарин сделал передачу в матче с «Колорадо» и забил в серии буллитов. У него 6+28 в 29 играх

Панарин сделал передачу в матче с «Колорадо» и забил в серии буллитов. У него 6+28 в 29 играх

Артемий Панарин сделал передачу в матче с «Колорадо» и забил в серии буллитов. Форвард «Рейнджерс» поучаствовал в единственной шайбе команды в матче с «Колорадо» (2:1 Б), а также завершил серию буллитов, переиграв Александра Георгиева.

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