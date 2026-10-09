Путин поблагодарил Меланию Трамп через ее супруга

Президент России Владимир Путин поблагодарил Меланию Трамп в разговоре с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
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