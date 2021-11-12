Ученые минобороны разработали биодобавку для борьбы с COVID-19

Добавка прошла экспериментальные пробы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, количество вируса в носоглотке сокращается в два раза уже на второй день использования "КовБАДа".
Добавка прошла экспериментальные пробы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, количество вируса в носоглотке сокращается в два раза уже на второй день использования "КовБАДа".
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