Депутат предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Создать тюрьму для террористов с особыми условиями содержания на архипелаге Шпицберген или Новая Земля предложил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев 3 сентября в письме, направленном на имя директора ФСИН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии