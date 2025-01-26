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Американские дипломаты требуют от главы Госдепа разморозить помощь Украине

Американские дипломаты требуют от главы Госдепа разморозить помощь Украине

Высокопоставленные сотрудники Госдепа США оказывают серьезное давление на главу ведомства Марко Рубио, настаивая на исключении Украины из программы по заморозке американской помощи иностранным государствам.

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