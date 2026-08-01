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ТАСС

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Эксперт Киселев заявил о полном переходе ВСУ на западное оружие

Эксперт Киселев заявил о полном переходе ВСУ на западное оружие

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. ВС Украины полностью перешли на натовское вооружение, единственная оставшаяся в войсках советская разработка, которая до сих пор "в цене" на Украине, - это автомат Калашникова, его не смогла заменить ни одна винтовка западного производства.

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