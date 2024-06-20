Топ-менеджер Coinbase Лукас Мэтисон: «Канадские власти не заинтересованы в развитии криптоиндустрии»

На форуме в Торонто директор канадского подразделения американской криптобиржи Coinbase Лукас Мэтисон выразил разочарование по поводу недостаточного внимания местных законодателей к разработке правил регулирования криптовалют.
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