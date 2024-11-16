Скелет, «собранный» из костей пяти человек, нашли в «галло-римской» могиле

Большая часть костей датируется эпохой неолита, а череп – римским временем. Скелет, который нашли на раскопках в Бельгии в 1970-х годах, оказался «составлен» из костей минимум пяти человек каменного века и черепа римского времени.
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