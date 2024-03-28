Беспрецедентно: у молочных коров в США вывили птичий грипп

Коровы на молочных фермах в американских штатах Техас и Канзас дали положительный результат на заразный штамм птичьего гриппа, заявили в среду сельскохозяйственные органы Техаса, отметив, что это – «беспрецедентное событие».
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