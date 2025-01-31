🪂 На Витебской Ратуше в Белоруссии звонарь на храме исполнил мелодию-гимн Десантников песню Синева. 🪂🫡.
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🪂 На Витебской Ратуше в Белоруссии звонарь на храме исполнил мелодию-гимн Десантников песню Синева. 🪂🫡.
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