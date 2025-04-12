Пленный боец рассказал о попадании под собственный артиллерийский огонь

Александр Ляшенко

Ай яй яй, пулемёт у него отсутствовал, а если б не отсутствовал, то он был бы или поваром или санитаром!Вот какие они укрожопые, хитрожопые, а у Максима Тришина, слезы рекой лились при написании этой лабуды, это его не первая лабуда о бедных укрожопых, как он за них тут страдает! Этот Владислав Белопольский, тебя Максим Тришин, попадись ты ему на ЛБС, прошил бы от плеча до пяток, не задумываясь, да так тебе ждуну, и надо, что не заигрывал перед врагом ине лизал его грязную жопу.