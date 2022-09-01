Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирэна Сергеева
    Как хорошо, своевременно: Вы говорите о самом главном! Англицизмы звучат и в интонациях, и в построении предложений -...Губернатор Белгор...
  • Питер Эсклянов
    Почему безнаказанно летают эти беспилотники Украины, а где же российское средство подавления этих летательных аппаратовУкраинские наблюд...
  • Георгий Михалев
    Если Т-72 не помогли, то от абрамс вообще толку не будет.Киев вынужден про...

РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоценен

РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоценен

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в текущем году может сократиться до трех процентов или ниже. Этому поспособствует оживление спроса, контроль над инфляцией, восстановление промышленности и инвестиций, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх