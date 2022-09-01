РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоценен

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в текущем году может сократиться до трех процентов или ниже. Этому поспособствует оживление спроса, контроль над инфляцией, восстановление промышленности и инвестиций, пишет РБК со ссылкой на экспертов.
Внутренний валовый продукт (ВВП) России в текущем году может сократиться до трех процентов или ниже. Этому поспособствует оживление спроса, контроль над инфляцией, восстановление промышленности и инвестиций, пишет РБК со ссылкой на экспертов.
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