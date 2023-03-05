На Урале фигуранту дела о покушении на диверсию добавили обвинение еще по двум статьям

Мужчине, который стал фигурантом уголовного дела о покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области, добавили обвинение по факту сотрудничества с иностранными спецслужбами, а также из-за публичных призывах к терроризму, передает ТАСС.
Мужчине, который стал фигурантом уголовного дела о покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области, добавили обвинение по факту сотрудничества с иностранными спецслужбами, а также из-за публичных призывах к терроризму, передает ТАСС.
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