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На Урале фигуранту дела о покушении на диверсию добавили обвинение еще по двум статьям

На Урале фигуранту дела о покушении на диверсию добавили обвинение еще по двум статьям

Мужчине, который стал фигурантом уголовного дела о покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области, добавили обвинение по факту сотрудничества с иностранными спецслужбами, а также из-за публичных призывах к терроризму, передает ТАСС.

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