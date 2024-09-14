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Закон, порядок, государство

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Мотострелки армейского корпуса группировки войск «Восток» оттачивают навыки захвата и удержания опорных пунктов противника на полигоне

Мотострелки армейского корпуса группировки войск «Восток» оттачивают навыки захвата и удержания опорных пунктов противника на полигоне

Все действия и передвижения боевой группы проходят под руководством опытных инструкторов, а окопы условного противника с максимальной точностью повторяют укрытия врага.

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