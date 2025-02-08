РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    И что? Всë в порядке? А где же арестованные пароходы?В "Ростелекоме" з...
  • Evgeni Velesik
    Конечно у нас Электрозаводская в настоящее время не нужны? Главное танцы!Пожар в здании бы...
  • Evgeni Velesik
    Конечно в квартирах "хрущëвках" камины не поставить! Наверное плеснула много розжига, да ещё на горящие угли?Камин взорвался в...

Стала известна причина смерти режиссера Дэвида Линча

Стала известна причина смерти режиссера Дэвида Линча

TASS/AP/Jordan Strauss Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер из-за остановки сердца. У него была хроническая обструктивная болезнь легких и обезвоживание, заявили 7 февраля в TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх