Стала известна причина смерти режиссера Дэвида Линча

TASS/AP/Jordan Strauss Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер из-за остановки сердца. У него была хроническая обструктивная болезнь легких и обезвоживание, заявили 7 февраля в TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
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