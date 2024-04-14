Собянин: Столичные компании повышают производительность с помощью нацпроекта

Участниками национального проекта «Производительность труда» стали 306 столичных компаний. Нацпроект помогает предприятиям найти внутренние резервы для развития, модернизации технологий и повышения зарплат сотрудников.
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