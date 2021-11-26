«Убили 12 северных оленей в заповеднике»: В КПРФ объяснили атаку на Рашкина фальсификацией выборов

Депутат обратил внимание на другие убийства животных представителями власти в заповедниках, до которых СМИ большого дела, как правило, нет Фото: Global Look Press Николай Коломейцев Первый замред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев упрекнул власти и федеральные СМИ в лицемерии по отношению к кейсу депутата Валерия Рашкина, признавшегося в убийстве лося на нелегальной охоте.
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