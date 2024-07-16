Известный киевский любитель Дональда Трампа, нардеп от Запорожской области и рассекреченный агент ГУР Евгений Шевченко продолжает «разогревать» у читателей своего блога в Телеграмме ожидания скорой мирной финализации конфликта с Россией.
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