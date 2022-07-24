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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

В Самарской области в воскресенье и понедельник ожидается гроза и сильный дождь с градом

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», сильный дождь с грозой и градом ожидается местами в Самарской области в ближайшие 1-3 часа и сохранится до конца воскресенья, ночью и днем в понедельник, 25.

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