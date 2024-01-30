Технологию получения высших жирных спиртов создали на предприятии в Дзержинске

Технологию получения синтетических высших жирных спиртов (ВЖС) создали ученые дзержинского ООО «Акрилхимпроект» (входит в ГК «Норкем») при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ).
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