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Царьград

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Сергей Кравцов: изменений в ЕГЭ в этом учебном году не будет

Сергей Кравцов: изменений в ЕГЭ в этом учебном году не будет

В новом учебном году серьезных изменений в ЕГЭ не будет, заверил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, за последние пять лет количество выпускников, набравших высокие баллы на экзамене, увеличилось на 20-25% по разным предметам.

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