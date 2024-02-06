Обвязываю подошву крючком и дарю всем друзьям! Тапочки лёгким способом

Сделайте себе классные вязаные сланцы, которые можно носить как дома, так и на улицу! Очень красивые тапочки, связать которые не составит никакого труда.
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