Художник и Армия: в парке «Зарядье» открылась экспозиция работ Студии имени М.Б. Грекова

Выставка «Грековцы. Под знаменем Победы» стала одной из крупнейших за всю историю существования Студии военных художников: более двухсот живописных полотен, графики, плакатов и скульптур рассказывают о подвигах наших предков и наших современников.
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